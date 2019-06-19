القاهرة : الأربعاء 19 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
02:22 م

منذ احتجازه وحتى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لتورط "بلاتيني" في قضية مودنيال قطر
01:01 م

مطار القاهرة يجتاز التفتيش البريطانى

02:39 م

جابر نصار: لا بد أن تكون مصر جزءًا من مبادرة Mission talent العالمية
01:35 م

براتب 2000 جنيه.. 200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
11:46 ص

السيسي ونظيره البيلاروسي يوقعان اتفاقيات تعاون مشترك
11:25 ص

صحيفة سعودية: "الحمدين" اعتاد تشويه الحقائق والتدخل في شئون الدول العربية
08:23 م

مصدر حكومى: طرح الاكتتاب فى الوقف الخيرى للتعليم مطلع يوليو المقبل
09:29 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الديناميكا" المتداول
10:55 م

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان
07:28 م

طريقك إلى الجنة.. تقرير غربى: مصر أفضل الوجهات السياحية بسبب حضارتها وثقافتها
03:33 م

الحداد لـ "الدستور".. أى بادرة سياسية لن تفلح بليبيا في الوقت الحاضر
10:29 ص

الفلاحين: أزمة الليمون مفتعلة.. وسعره سينخفض لـ 10 جنيهات
رياضة
الأربعاء 19/يونيو/2019 - 03:19 م

أمم إفريقيا 2019: المنتخب الوطني مستعد وغير متأثر بالضغوط

أمم إفريقيا 2019:
dostor.org/2677128

أكد المدرب المكسيكي خافيير أجيري والقائد أحمد المحمدي الأربعاء أن المنتخب المصري لكرة القدم الذي يستعد لخوض مباراته الأولى الجمعة ضمن كأس الأمم الإفريقية 2019 على أرضه، بلغ مستوى "جيدا جدا"، ولن يتأثر بضغوط الآمال الملقاة على عاتقه.

ويخوض الفراعنة مباراتهم الأولى ضد زيمبابوي مساء الجمعة ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا جمهورية الكونغو الديموقراطية وأوغندا، في افتتاح البطولة التي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا بدلا من 16، وتستمر حتى 19 تموز/يوليو.

وفي مؤتمر صحافي في استاد القاهرة الدولي الذي يحتضن مباراة الافتتاح، قال أجيري إن المنتخب المتوج باللقب القاري سبع مرات "بدأ الاعداد منذ السادس من يونيو والمستوى الذي بلغناه جيد جدا".

وتابع بشأن المنافس في الجولة الأولى زيمبابوي "نحن نتابع هذا الفريق منذ فترة ونعلم كل صغيرة وكبيرة عنه، وهو فريق قوي"، مشددا على أن مباراة الجمعة ستكون "هامة لأنها ضربة البداية للبطولة المقامة في مصر، وعلينا مسؤوليات كبيرة نحو تحقيق اللقب".

من جهته، أكد المحمدي أن لاعبي المنتخب وفي مقدمهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنكليزي، يعدون المشجعين بإحراز اللقب الثامن لبلادهم.

وأوضح "نحن جاهزون للبطولة لضربة البداية علي ملعبنا ووسط جماهيرنا ولا بد من تحقيق الفوز والجميع جاهز ويلعب لذلك".

أضاف "لن يكون ثمة ضغط سلبي علينا وسيكون مصدر قوة لنا وسعداء باللعب على استاد القاهرة" الذي يتسع لنحو 75 ألف متفرج.

وشدد المحمدي لاعب أستون فيلا الإنجليزي، على أن مجموعة مصر في البطولة "متوازنة للغاية وليست سهلة كما يتردد".

الآن

أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ631 جنيهًا للجرام

العسكري السوداني: سنواصل محاسبة الفاسدين من رموز النظام

"الصحفيين" تحدد موعد صرف البدل وحلف اليمين للأعضاء الجدد

الوزراء يوضح حقيقة رفع سعر رغيف الخبز المدعم لـ60 قرشًا

ads
ads
الأكثر قراءة

الوزراء يوضح حقيقة رفع سعر رغيف الخبز المدعم لـ60 قرشًا

"تخلى عن الدولة في أصعب أوقاتها".. عمرو دياب مطرب يعمل لمصلحته

الوزراء ينفي إجبار العاملين بشركات الغزل والنسيج على المعاش المبكر

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على معظم الأنحاء.. والقاهرة 39

ألبومات الصور

أطباء مستشفى مطروح ينجحون في إنقاذ حياة رضيع أصيب بكسر في الجمجمة

قبل افتتاحه رسميا.. نائب شبرا الخيمة يتفقد مستشفى الناس للأطفال

البابا تواضروس يستقبل بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس

بالصور.. العثور على مشيمة ومخلفات ولادة بصندوق قمامة في الأقصر

رياضة

مانشستر سيتي ينجح في تمديد عقد كايل والكر

الشقيقتان بليسكوفا تستعدان لمواجهة طال انتظارها ببرمنجهام

مدرب الصين ينجو من اختبار دور المجموعات بمونديال السيدات

نجم الساعة

تحدى البلاك ستارز.. كيف يخوض غانا مباريات «أمم إفريقيا»؟

الأكثر قراءة

الوزراء يوضح حقيقة رفع سعر رغيف الخبز المدعم لـ60 قرشًا

"تخلى عن الدولة في أصعب أوقاتها".. عمرو دياب مطرب يعمل لمصلحته

الوزراء ينفي إجبار العاملين بشركات الغزل والنسيج على المعاش المبكر

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على معظم الأنحاء.. والقاهرة 39

الرئيس نيوز

كوريا الجنوبية: ولي عهد السعودية يزور سول الأسبوع المقبل

البورصة تخسر 3.6 مليار جنيه وتراجع جماعي بمؤشراتها

تعرف على الموقف الصيني الفعلي إزاء تطورات المشهد الليبي؟

الأعلى للإعلام يحذر من خرق حقوق الملكية لمباريات "كأس الأمم"

محافظ دمياط: افتتاح مدينة الأثاث قريباً

كشكول

مصادر تكشف تفاصيل جديدة حول تصحيح امتحانات الثانوية العامة

مصادر: نتيجة الأول الثانوي بمقر الوزارة.. والقرار في يد "شوقي"

التعليم العالي تشارك في تنفيذ مشروع تحدي الأمية على مستوى الوطن العربي

موعد بدء التقديم بمدارس النيل في أسوان

فرصة ذهبية من "تعليم أسيوط" لطلاب الدبلومات الفنية المتخلفين عن امتحان الدور الأول

الأمصار

رئيس وزراء بيلاروسيا يشيد بخطوات اصلاح الاقتصاد المصري

نادال يستعد لمنافسات بطولة ويمبلدون للتنس

الدفاع الأمريكية: واشنطن تدرس فرض عقوبات مالية على شركات تركية

الاتحاد الأوروبي: ننتظر صدور التقارير الرسمية بشأن التزام إيران بالاتفاق النووي

صلاح يرفض عرضين من ريال مدريد ويوفنتوس

مرايا الابداع

أصوات جانبية

الشاعر: أبوالقاسم الشابى

ads
منوعات

الكشف عن طائرة كهربائية صديقة للبيئة

هل تكره غسل الأواني؟ إليك حركة الإناء الواحد

لا تطعم البط خبزا لهذا السبب

الصحة

أطباء: تدخين الحامل البانجو يؤثر على مخ الجنين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎