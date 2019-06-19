القاهرة : الأربعاء 19 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
02:22 م

منذ احتجازه وحتى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لتورط "بلاتيني" في قضية مودنيال قطر
01:01 م

مطار القاهرة يجتاز التفتيش البريطانى

02:39 م

جابر نصار: لا بد أن تكون مصر جزءًا من مبادرة Mission talent العالمية
01:35 م

براتب 2000 جنيه.. 200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
11:46 ص

السيسي ونظيره البيلاروسي يوقعان اتفاقيات تعاون مشترك
11:25 ص

صحيفة سعودية: "الحمدين" اعتاد تشويه الحقائق والتدخل في شئون الدول العربية
08:23 م

مصدر حكومى: طرح الاكتتاب فى الوقف الخيرى للتعليم مطلع يوليو المقبل
09:29 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الديناميكا" المتداول
10:55 م

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان
07:28 م

طريقك إلى الجنة.. تقرير غربى: مصر أفضل الوجهات السياحية بسبب حضارتها وثقافتها
03:33 م

الحداد لـ "الدستور".. أى بادرة سياسية لن تفلح بليبيا في الوقت الحاضر
10:29 ص

الفلاحين: أزمة الليمون مفتعلة.. وسعره سينخفض لـ 10 جنيهات
حوادث
الأربعاء 19/يونيو/2019 - 03:15 م

ضبط مسجل تخصص في سرقة "موتوسيكلات" بالمعادي

ضبط مسجل تخصص في
هدير مصطفي
dostor.org/2677114

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على عنصر إجرامي بتهمة سرقة الموتوسيكلات في المعادي.

أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة المعادي، ارتكاب مسجل - مقيم بدائرة القسم وسبق اتهامه في 14 قضية - العديد من حوادث سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب حادثي سرقة دراجتين ناريتين، وتم بإرشاده ضبط الدراجتين المستولى عليهما بمكان إخفائهما بمنطقة سكنه.

بإستدعاء المجني عليهما تعرفا عليهما، وإتهماه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونيه وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

إعفاء جامعة المنصورة من أداء رسوم قضائية لوزارة العدل

منذ أقل من شهر

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

منذ أقل من شهر

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية

منذ أقل من شهر

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة

منذ شهر

9 وفيات و18 مصابًا فى حادثين مروعين بـ"صحراوى أطفيح"

منذ أقل من شهرين

تجديد حبس متهمتين بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا

الآن

أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ631 جنيهًا للجرام

العسكري السوداني: سنواصل محاسبة الفاسدين من رموز النظام

"الصحفيين" تحدد موعد صرف البدل وحلف اليمين للأعضاء الجدد

الوزراء يوضح حقيقة رفع سعر رغيف الخبز المدعم لـ60 قرشًا

ads
ads
الأكثر قراءة

الوزراء يوضح حقيقة رفع سعر رغيف الخبز المدعم لـ60 قرشًا

"تخلى عن الدولة في أصعب أوقاتها".. عمرو دياب مطرب يعمل لمصلحته

الوزراء ينفي إجبار العاملين بشركات الغزل والنسيج على المعاش المبكر

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على معظم الأنحاء.. والقاهرة 39

ألبومات الصور

أطباء مستشفى مطروح ينجحون في إنقاذ حياة رضيع أصيب بكسر في الجمجمة

قبل افتتاحه رسميا.. نائب شبرا الخيمة يتفقد مستشفى الناس للأطفال

البابا تواضروس يستقبل بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس

بالصور.. العثور على مشيمة ومخلفات ولادة بصندوق قمامة في الأقصر

رياضة

مانشستر سيتي ينجح في تمديد عقد كايل والكر

مدرب الصين ينجو من اختبار دور المجموعات بمونديال السيدات

أمم إفريقيا 2019: المنتخب الوطني مستعد وغير متأثر بالضغوط

نجم الساعة

تحدى البلاك ستارز.. كيف يخوض غانا مباريات «أمم إفريقيا»؟

الأكثر قراءة

الوزراء يوضح حقيقة رفع سعر رغيف الخبز المدعم لـ60 قرشًا

"تخلى عن الدولة في أصعب أوقاتها".. عمرو دياب مطرب يعمل لمصلحته

الوزراء ينفي إجبار العاملين بشركات الغزل والنسيج على المعاش المبكر

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على معظم الأنحاء.. والقاهرة 39

الرئيس نيوز

البورصة تخسر 3.6 مليار جنيه وتراجع جماعي بمؤشراتها

تعرف على الموقف الصيني الفعلي إزاء تطورات المشهد الليبي؟

الأعلى للإعلام يحذر من خرق حقوق الملكية لمباريات "كأس الأمم"

محافظ دمياط: افتتاح مدينة الأثاث قريباً

لويزة حنون أمام المحكمة العسكرية وقضية طحكوت تجر مسؤولين كباراً

كشكول

مصادر تكشف تفاصيل جديدة حول تصحيح امتحانات الثانوية العامة

مصادر: نتيجة الأول الثانوي بمقر الوزارة.. والقرار في يد "شوقي"

التعليم العالي تشارك في تنفيذ مشروع تحدي الأمية على مستوى الوطن العربي

موعد بدء التقديم بمدارس النيل في أسوان

فرصة ذهبية من "تعليم أسيوط" لطلاب الدبلومات الفنية المتخلفين عن امتحان الدور الأول

الأمصار

رئيس وزراء بيلاروسيا يشيد بخطوات اصلاح الاقتصاد المصري

نادال يستعد لمنافسات بطولة ويمبلدون للتنس

الدفاع الأمريكية: واشنطن تدرس فرض عقوبات مالية على شركات تركية

الاتحاد الأوروبي: ننتظر صدور التقارير الرسمية بشأن التزام إيران بالاتفاق النووي

صلاح يرفض عرضين من ريال مدريد ويوفنتوس

مرايا الابداع

أصوات جانبية

الشاعر: أبوالقاسم الشابى

ads
منوعات

الكشف عن طائرة كهربائية صديقة للبيئة

هل تكره غسل الأواني؟ إليك حركة الإناء الواحد

لا تطعم البط خبزا لهذا السبب

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

أطباء: تدخين الحامل البانجو يؤثر على مخ الجنين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎