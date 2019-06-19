ضبط مسجل تخصص في سرقة "موتوسيكلات" بالمعادي

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على عنصر إجرامي بتهمة سرقة الموتوسيكلات في المعادي.



أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة المعادي، ارتكاب مسجل - مقيم بدائرة القسم وسبق اتهامه في 14 قضية - العديد من حوادث سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب حادثي سرقة دراجتين ناريتين، وتم بإرشاده ضبط الدراجتين المستولى عليهما بمكان إخفائهما بمنطقة سكنه.



بإستدعاء المجني عليهما تعرفا عليهما، وإتهماه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونيه وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.