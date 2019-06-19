القاهرة : الأربعاء 19 يونيو 2019
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اقتصاد
الأربعاء 19/يونيو/2019 - 03:13 م

الرقابة المالية توافق لـ"مطاحن وسط وغرب الدلتا" على إضافة نشاط جديد

الرقابة المالية توافق
اكرم عمران
dostor.org/2677109

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على قيام شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، بنشر تقرير الإفصاح الخاص بتعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة.

وأوضحت الرقابة المالية، أن تقرير الإفصاح تضمن قرار مجلس إدارة الشركة بشأن الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي بإضافة (إقامة وإنشاء وإدارة المنشآت الفندقية والسياحية).

ويشار إلى أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 116.06 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 128.54 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة حيث سجلت 832.82 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 1.13 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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