"ميدو" يبرأ نفسه فى تحقيق الأعلى للإعلام: "هاكر يبتزنى"

انتهى التحقيق مع اللاعب السابق أحمد حسام "ميدو"، منذ قليل، فى لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام، برئاسة جمال شوقى، وذلك بعد استدعائه فيما هو منسوب إلى حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من محتوى يثير الفتن بين الجماهير.



وأنكر "ميدو" خلال التحقيقات مسئوليته عن ما ينشر فى الصفحة، مؤكدًا أنها ليست موثقة باسمه، لافتًا إلى أن هناك "هاكر" سيطر على الحساب واخترقه وسب جماهير الأهلي.



وتابع أن هناك حملة من الهاكرز ضده لابتزازه والإساءة إليه، مشددًا على أنه اتخذ كافة الإجراءات القانونية التى تثبت عدم امتلاكه للصفحة وتقدم ببلاغات ضد الهاكر.



وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد قرر استدعاء لاعب كرة القدم السابق أحمد حسام "ميدو" للتحقيق معه الأربعاء الماضي، وأوضح المجلس، في بيان له، أن إحدى صفحات فيسبوك المنسوبة إلى ميدو نشرت موادًا تحمل سبا وقذفا وتتعارض مع الآداب العامة وتتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع.



وأضاف المجلس أن ما نشر بالصفحة المنسوبة للاعب السابق من شأنه إثارة الفتن بين جماهير الرياضة المصرية وخاصة كرة القدم.