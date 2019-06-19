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رياضة
الأربعاء 19/يونيو/2019 - 03:12 م

كاسميرو: عودة نيمار لبرشلونة ستمثل مشكلة كبيرة لريال مدريد

كاسميرو: عودة نيمار
وكالات
dostor.org/2677103

أكد اللاعب البرازيلي كارلوس كاسميرو، نجم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أن عودة مواطنه نيمار دا سيلفا لصفوف برشلونة سيمثل مشكلة للنادي الملكي لأن النجم البرازيلي، على حد تعبيره، لاعب كبير وقادر على إحداث الفارق لصالح أي فريق يلعب له.

وقال كاسميرو، الذي يشارك مع منتخب البرازيل في بطولة كوبا أمريكا 2019، في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "إنه نجم كبير للغاية وإذا ذهب إلى برشلونة فسيكون هذا أمرا معقدا بالنسبة لنا لأنهم بذلك سيكون لديهم لاعب أخر مهم، أما إذا جاء إلى ريال مدريد فسيكون مرحبا به".

وكانت وسائل الإعلام المختلفة قد تكهنت في الأيام الأخيرة باقتراب عودة نيمار لبرشلونة هذا الصيف، وأن النادي الكتالوني بدأ مفاوضات جادة لاستعادة نجمه البرازيلي الذي رحل عنه قبل موسمين إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وفتح ناصر الخليفي، مالك باريس سان جيرمان، بتصريحاته التي قالها لوسائل الإعلام في فرنسا خلال اليومين الماضيين، الباب أمام التكهنات برحيل نيمار بعدما أكد أنه لن يمانع في انتقاله إلى أي نادي أخر إذا ما أرادا اللاعب ذلك.

وقال الخليفي في تصريحات لمجلة "فرانس فوتبول" اتلفرنسية: "لن أترك مبابي يرحل لأي نادي، ولم يجبر أحد نيمار على التوقيع لباريس سان جيرمان، لا أريد التعاقد مع المزيد من النجوم، أرغب في لاعبين بعقليات مختلفة".

وردا على سؤال حول الصفقات الجديدة التي أبرمها ريال مدريد هذا الصيف، أجاب كاسميرو قائلا: "ريال مدريد دائما ما يأتي بلاعبين على مستوى عال مثل هازارد ورودريجو، نرحب بهم جميعا، سيكون لهم دور كبير بجانب باقي الفريق".

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