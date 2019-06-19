ضبط 208 أسلحة نارية و81 ألف هارب من تنفيذ أحكام

يواصل قطاع الأمن العام حملاته الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزي السلاح والهاربين من الأحكام القضائية.



نجحت جهود الأمن العام - خلال 24 ساعة - برئاسة اللواء علاء الدين سليم في ضبط "208 أسلحة نارية بينها 78 بندقية، 203 قضايا مخدرات، 301 دراجة نارية مخالفة، 25765 مخالفة مرورية، 1412 مخالفة مرافق، 30 قضية مصنفات وتنفيذ 81221 حكمًا قضائيًا متنوعًا".



جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.