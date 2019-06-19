إجلاء العاملين مع سقوط صاروخ قرب شركات نفط أجنبية بالعراق

سقط اليوم الأربعاء، صاروخ في موقع بجنوب العراق تستخدمه شركات النفط الأجنبية بما في ذلك شركة إكسون موبيل الأمريكية مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص وهدد بمزيد من التصعيد في التوترات الأمريكية الإيرانية بالمنطقة.



ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع قرب مدينة البصرة بجنوب العراق، وهو الرابع خلال أسبوع شهد سقوط صواريخ قرب منشآت أمريكية.



ووقعت ثلاث هجمات سابقة على أو قرب قواعد عسكرية توجد بها قوات أمريكية قرب بغداد والموصل ولم تتسبب في سقوط قتلى أو جرحى أو تلحق أضرارا بالغة ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الحوادث.



وقال مصدر أمني عراقي إنه يبدو أن جماعات مدعومة من إيران تقف وراء هجوم البصرة.



وأضاف "استنادا لمصادرنا، الفريق الذي أطلق الصواريخ مؤلف من أفراد تابعين لعدة مجموعات وكانوا جميعهم مدربين جيدا على إطلاق الصواريخ".



وقال إنهم تلقوا بلاغا قبل أيام بأن القنصلية الأمريكية في البصرة قد تكون مستهدفة ولكن فوجئوا عندما سقط الصاروخ على موقع نفطي.



ويتزايد العداء بين الولايات والمتحدة وإيران منذ أن انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية عام 2015 في مايو.



وأعاد ترامب فرض عقوبات العقوبات على إيران ووسع نطاقها وأرغم الدول على مقاطعة النفط الإيراني وهدد بأنها ستواجه عقوبات هي الأخرى وهددت طهران بالتخلي عن الاتفاق النووي إلا إذا تحركت الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق لكبح الولايات المتحدة.



وبلغت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مستوى جديدا في أعقاب هجمات على ناقلات نفط في الخليج في ماي ويونيو التي تلقي واشنطن باللوم فيها على طهران وتنفي إيران ضلوعها في الهجمات.



ورغم أن الجانبين يقولان إنهما لا يريدان حربا إلا أن الولايات المتحدة عززت تواجدها العسكري في المنطقة ويقول محللون أمنيون إن العنف قد يتصاعد.



ويخشى مسؤولون عراقيون أن تصبح بلادهم ساحة لأي تصاعد في العنف ويوجد في العراق فصائل شيعية مدعومة من إيران تنشط في مناطق بالقرب من نحو 5200 جندي أمريكي.



وتحث الولايات المتحدة الحكومة العراقية على كبح الجماعات المدعومة من إيران وهو طلب صعب بالنسبة لحكومة تعاني من انقساماتها السياسية.