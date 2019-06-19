إسرائيل تعثر على عنصرين مشبوهين في إحدى السفن على حدود أسدود

قال الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، إنه تم العثور على عنصرين مشبوهين في حاوية داخل إحدى السفن التي وصلت إلى ميناء أسدود.



وأوضح أنه تم استداعاء القوات المتخصصة لفحصها، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.



وتأتي هذه الوقعة، بعد نحو 10 أيام من حادث اشتعال سفينة نقل تركية تحمل اسم "MSC CANBERRA" بالقرب من الساحل الشمالي، وميناء مدينة حيفا، فيما أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال رونين مانليس، حينها، أنه تم تكليف سلاح البحرية، وكذلك سلاح الجو، في التعامل مع الحادث، واستمرت العملية مدة 6 ساعات.



وأكد متحدث جيش الاحتلال، اعتقال اثنين مشتبه بهم في الحادث، مشيرًا إلى أن الحدث يبدو جنائيا، وتم تفتيش السفينة بالتعاون مع القبطان الذي يقودها.