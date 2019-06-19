الأرجنتيني ديل بوترو يتأهل إلى ثمن نهائي "كوينز" للتنس

تأهل لاعب التنس الأرجنتيني خوان مارتين ديل بوترو، إلى دور الـ16 من بطولة (كوينز) المقامة في العاصمة البريطانية لندن في الفترة من 15 إلى 23 يونيو الجاري.

وتغلب ديل بوترو، المصنف الثالث في البطولة، في دور الـ32 اليوم الأربعاء على الكندي دينيس شابوفالوف بمجموعتين نظيفتين تفاصيلهما (7-5) و(6-4)، لينتظر الفائز من مواجهة المجري مارتون فوتشوفيتش والإسباني فيلسيانو لوبيز لملاقاته في ثمن النهائي.

كما تأهل للدور ذاته، الفرنسي جيريمي شاردي بفوزه على الكازاخي ميخائيل كوكوشكين بمجموعتين دون رد أيضا بواقع (6-1) و(6-3)، ليواجه الفائز من اليوناني ستيفانوس تستسيباس والبريطاني كيلي إدموند في الدور المقبل.

يذكر أن بطولة (كوينز) هي من فئة الـ500 نقطة، ويبلغ مجموع جوائزها المالية مليوني يورو، وتأتي تحضيرا لانطلاق بطولة "ويمبلدون"، ثالث البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام) في الموسم.