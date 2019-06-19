أوكازاكي يتحمل مسئولية عدم مساعدة جيل اليابان الجديد

اعترف شينجي أوكازاكي مهاجم ليستر سيتي بأنَّه لم يوفَّق في مساعدة زملائه الشباب بمنتخب اليابان على تجاوز تشيلي، أمس الثلاثاء، التي انتهت بخسارة قاسية للفريق (0-4)، ببطولة كوبا أمريكا.

واعتمد المدرب الياباني هاجيمي مورياسو، على لاعبين فقط فوق سن الـ30، مقابل أغلبية تحت سن 23 عامًا، وهما الحارس إيجي كاواشيما، 36 عامًا، وأوكازاكي، 33 عامًا، الذي خاض آخر 10 دقائق من لقاء تشيلي.

الخسارة من تشيلي بنتيجة ثقيلة جعلت المخضرم أوكازاكي يعترف للصحيفة اليابانية "سانكي سبورتس" بالقول: "أنا مسؤول عن عدم قدرتي على مساعدة اللاعبين الشباب في المباراة، كانت الدقائق العشرة صعبة للغاية".

ووعد بطل الدوري الانجليزي في 2016 مع ليستر سيتي، بالاستمرار في مد يد العون للجيل الجديد في المباراة المقبلة ضد منتخب أوروجواي، فجر الجمعة.

وقال: "مهما كانت ظروف المنافسات في أمريكا الجنوبية، سأفعل كل ما يمكن فعله، لأنني لاعب مع المنتخب الوطني".

