ارتفاع معدل التضخم في كندا خلال مايو الماضي

ارتفع معدل التضخم في كندا، خلال شهر مايو الماضي، مما قد يدفع البنك المركزي الكندي للإبقاء على معدلات الفائدة.



ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن مكتب الإحصاءات في كندا قال اليوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 2.4% خلال شهر مايو الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي وبنسبة 2 % مقارنة بشهر أبريل الماضي.



وكان المحللون قد توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.1%.



وتعد هذه أعلى زيادة سنوية للمؤشر يتم تسجيلها منذ اكتوبر الماضي، ويرجع ذلك لزيادة أسعار السلع الغذائية والسلع المعمرة.



وأشار مكتب الإحصاء إلى أن معدل التضخم الأساسي ارتفع بنسبة 2.07%، فيما تعد أعلى نسبة يتم تسجيلها منذ فبراير 2012.