انضمام أيوب القاسمى لمولودية وجدة لمدة موسمين

تعاقد مولودية وجدة، اليوم الأربعاء، مع أيوب القاسمي، مدافع حسينة أكادير، ويمتد العقد لمدة موسمين.

وقرَّر القاسمي، عدم تمديد عقده مع الفريق الأكاديري، بعد أن قضى 3 مواسم، وكان من المقرر أن يُواصل مشواره؛ حيث أبدى رغبته في البقاء، لكن المشاكل المالية حالت دون ذلك، وقرر الرحيل.

ولا تزال مستحقات اللاعب المالية، الذي سبق له اللعب للوداد البيضاوي، عالقة لدى النادي الأكاديري.

ويعد قاسمي، ثاني انتداب يقوم به ولودية وجدة، إذ سبق أن حسم صفقة كريم الهاني من الكوكب المراكشي.

وتعاقد الفريق الوجدي، مؤخرًا مع عبدالحق بن شيخة، خلفا لعزيز كركاش الذي أنهى عقده، وقرر الرحيل.

