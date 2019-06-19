مكتبة القاهرة الكبرى تحتفل باليوم العالمي للبيئة.. 29 يونيو

تنظم مكتبة القاهرة الكبري بالزمالك٬ في السادسة من مساء السبت 29 يونيو٬ احتفالية باليوم العالمي للبيئة٬ يحاضر فيها الدكتور حمدي هاشم٬ ويدير اللقاء مدير المكتبة٬ ياسر مصطفي عثمان.



يشار إلي أن الاحتفال باليوم العالمي للبيئة٬ بدأ منذ العام 1972 حيث تستضيف في الخامس من يونيو من كل عام مدينة في العالم الفعاليات الرسمية لهذا اليوم، كما تم إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة "UNEP" التابع لمنظمة الأمم المتحدة في نفس السنة والذي استغل الاحتفال العالمي بالبيئة لتوضيح المخاطر المحيطة بالبيئة، واتخاذ إجراءات سياسية وشعبية للحفاظ عليها.



وبحسب الأمم المتحدة فقد ساعد اليوم العالمي للبيئة على زيادة الوعي وتوليد زخم سياسي حول المخاوف المتنامية مثل استنفاد طبقة الأوزون والمواد الكيميائية السامة والتصحر والاحترار العالمي. تطور اليوم ليصبح منصة عالمية لاتخاذ إجراءات بشأن القضايا البيئية العاجلة.