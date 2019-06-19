نيمار يهدد «الخليفي» بالرحيل

شدد البرازيلى نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسى، أنه لن يلعب للفريق الباريسى مجددا ويرغب فى العودة لناديه السابق برشلونة فى الصيف الحالى.



وكان ناصر الخليفى رئيس نادى باريس سان جيرمان وجه انتقادات حادة للبرازيلى، والذى كشف عن نيته فى الموافقة على بيع اللاعب حال وصول عرض مالى مناسب.



ونقلت صحيفة "موندو" الإسبانية تصريحات نيمار والتى قال فيها: "لا أريد أن ألعب هنا بعد الآن، أريد العودة لبرشلونة مجددًا".



جدير بالذكر أن نيمار بدأ فى البحث عن منزل جديد له فى برشلونة فى إشارة لإمكانية عودته للنادى الكتالونى فى الصيف الحالى.



وكان نيمار انضم إلى صفوف باريس سان جيرمان فى صيف 2017 قادمًا من برشلونة بعدما دفع نادى العاصمة الفرنسية الشرط الجزائى فى عقد اللاعب والمقدر بـ222 مليون يورو.



وخاض نيمار منذ انتقاله لباريس 58 مباراة فى جميع المسابقات استطاع من خلالها أن يسجل 51 هدفًا ويصنع 29 تمريرة حاسمة.