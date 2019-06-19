​ كان ذلك في 1949

"سلمى يا سلامة رحنا وجينا بالسلامة"، كانت هذه اغنية الفتيات اللاتي مررن بالكشف الطبي الدوري الذي تجريه الحكومة المصرية على العاملات بمجال البغاءللتأكد من سلامتهن وخلوهن من الامراض المعدية والامراض الجنسية لتجديد رخصهن في ممارسة البغاء؛وقد تم الغاء التراخيص في اواخر اربعينيات القرن الماضي.

لماذا اتطرق الى واقع تاريخي مر عليه مايزيد عن النصف قرن ! لاننا في شهر يونيو ، ذلك الشهر الذي تم تسميته تيمنا بالإلهة "جونو" كبيرة الالهة في الاساطير الرومانية والتي كانت تؤدي الدور نفسه للإلهة"هيرا" في الاساطير الاغريقية، وتعتبر "جونو" الهة الزواج والهة ميلاد الاطفال.

منذ عقود سينمائية طويلة ظهرت المومسات في افلامنا المصرية، وكانت اول ممثلة تؤدي دورها الفنانة القديرة امينة رزق في فيلم "البؤساء" للمخرج كمال سليم عن رواية فيكتورهوجو التي تحمل الاسم نفسه، ومن بعدها توالت شخصيات المومسات في عدة افلام، ابرزت المهنة المثيرة لخيال مؤلفي الدراما، مثل "درب الهوى" و"خمسة باب" و"شفيقة ومتولي" وغيرهم، في افلام تدور في حقب زمنية احدث. حيث اقتصر ذكر العاملات بالدعارة من خلال الافلام التي تذكرهن كمرحلة في تاريخ مصر الملكية، ومن بعدها اصبحن مدانات ومنبوذات من قبل صناع الافلام لارضاء شريحة كبيرة من الجمهور الذي يشعر بالانتصار على ما لايمكنه الحصول عليه في ظل مجتمع تحول من الافصاح الى الكبت، لتظل السينما المتنفس الوحيد للجوء اليه.

ولكن،ربما اختارت بعض الدول الغربية هذا الشهر تحديدا لاعلان"يوم العاهرة العالمي"لاحقيتها في نيل حقوقها طالما انها تدفع ضرائبها كحق للدولة التي تمارس فيها عملها، ومنذ ان تعرضن الي الاهانات من قبل زبائنهن، لم يستطعن مقاضاة المعتدي عليهن او ان يقمن بوقفة احتجاجية بدون ان يتعرضن للسخرية والانتهاك اللفظي.لم يحصلن على ادني حقوق قوانين بلادهن المتقدمة حضاريا، حتي وان كان ينص القانون على تلك الاحقية في النظر الى قضاياهن الا انها تقابل بالاستهزاء الى جانب التحقق والنظر في مطلباتهن على مضض. كما تتجاهلهن السينما الاوروبية والامريكية في حالات القاتل المتسلسل الذي يستهدف السيدات، ومنهم العاهرات التي لا تحقق الشرطة في ملابسات قضيتها وتحفظ ضد مجهول طالما لم يتقدم احدهم ببلاغ رسمي يفيد اختفاءها.

هنا ظهرت الازمة التي تصدت لها دول الغرب مثل المانيا وبلجيكا وهولندا وغيرهم من دول الغرب الذي يعتبر المومس شخص عامل، يدفع ضرائبه ومن حقه ان ينال حقوقه في المقابل. ففي 6 يونيو الماضي قامت بعض المشتغلات بمهنة الدعارة بوقفة احتجاجية في بلجيكا لإحياء ذكرى زميلتهن التي لقت حتفها على يد احد راغبي المتعة، نتوقف لحظة عند ابداء واحدة من اعضاء اتحاد "عمال الجنس المنظم من اجل الاستقلال-utsopi" بان الوقفة الاحتجاجية بغرض احياء ذكرى وفاتها "يعني الاستعداد للقتال من اجل حقوقنا"، ما يثبت عدم رضاء المشتغلات بالدعارة عن السياسة التي يتبعها نطام الدولة في التعامل معهن، وغياب قوانين محكمة لطرق تطبيقهامن قبل الامن والشرطة.

انظر الى العالم الموازي في التعامل مع فئة منبوذة لم تتطرق لها الحكومة المصرية منذ الغاء قوانين الدعارة في الاربعينات، المهنة التي بدأت من مصر الفرعونية على مر الاف السنين وانتهت عند اربعينات القرن العشرين واقتصر ذكرها علي السينما فحسب،في حين انها عمالة موجودة وقائمة في الخفاء، العمالة التي قدمتها السينما المصرية قديما ولم تعد تشير اليها بعد قوانين صارمة من قبل نفس الحكومة فى محاولة لاخفاء تاريخ وحاضر قائم يعترف به العالم اجمع.