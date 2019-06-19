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الأربعاء 19/يونيو/2019 - 02:55 م

الصومال وبريطانيا يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

وزير الشؤون الخارجية
وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي أحمد عواد
dostor.org/2677068

بحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي أحمد عواد مع السفير البريطاني لدى الصومال بينيامين جيمس فيندر، في مقديشيو، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت وزارة الشئون الخارجية الصومالية - في بيان اليوم الأربعاء - أن الجانبين أكدا عمق العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين.

وأوضح البيان أنه تم بحث سبل تعزيز العلاقات الودية الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى وسائل تطوير التعاون في كافة المجالات، مشيرا إلى أن الاجتماع ركز على بحث التعاون في المجالات الأمنية والعسكرية، وتشجيع الاستثمار والمساعدة على تحقيق التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن السفير البريطاني أعرب عن دعم بلاده لجهود الحكومة الصومالية الرامية إلى ترجمة تطلعات الشعب الصومالي لأن ينعم بالاستقرار من خلال مساعيها لتحقيق التقدم والرخاء.

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