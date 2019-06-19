تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بختام التعاملات

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.71% خاسرًا 64.17 نقطة ليغلق عند مستوى 8936.26 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.73% رابحًا 61.93 نقطة ليغلق عند مستوى 3649.44 نقطة.



وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 219 مليون سهم بقيمة 6.6 مليار ريال، وارتفعت أسهم 57 شركة، فيما تراجعت 119 شركة.



وتراجع 17 قطاعا بسوق السعودية، وعلى رأسها إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.78%، ثم الأدوية بنسبة 1.12%، ثم البنوك بنسبة 1.04%، يليه تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.92%، ثم الطاقة بنسبة 0.73%، ثم الرعاية الصحية بنسبة 0.89%.



وجاء سهم "مهارة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.88%، ثم أسمنت الشرقية بنسبة 4.35%، ثم أسمنت الجنوب بنسبة 3.48%، فيما تصدر سهم "الرياض" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 3.52% ثم مدينة المعرفة بنسبة 3.12%، ثم دار الأركان بنسبة 3%.