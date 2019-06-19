كوريا الجنوبية: "بن سلمان" يزور سول الأسبوع المقبل

أعلن المكتب الرئاسي الكوري "البيت الأزرق" اليوم الأربعاء، أن ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود سيزور سول الأسبوع المقبل لعقد اجتماع مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن.



ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن المكتب الرئاسي قوله إنه من المتوقع أن يعقد مون والأمير محمد بن سلمان الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع اجتماعًا في الـ 26 من يونيو الجاري، في إطار زيارة ولي العهد السعودي التي تستغرق يومين.



وسيناقش الزعيمان خلال محادثاتهما سبل توسيع التعاون الثنائي بين البلدين، لتشمل قطاعات صناعية جديدة من ضمنها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسيارات الصديقة للبيئة والصحة والدفاع.



وتعد هذه أول زيارة لولي عهد سعودي إلى كوريا الجنوبية منذ عام 1998، حينما قام الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود الذي كان وليا للعهد آنذاك بزيارة البلاد، وتعتبر المملكة العربية السعودية أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية في الشرق الأوسط والمصدر الأول للنفط الخام لرابع أكبر اقتصاد في آسيا.