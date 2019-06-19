تجهيز 8 ساحات ومراكز شباب لمشاهدة كأس الأمم الأفريقية بمطروح

تستعد محافظة مطروح لانطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد غداِ الجمعة 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل، من خلال تجهيز 8 ساحات ومراكز شباب، وتجهيزها بشاشات عرض عملاقة لاستقبال الجماهير.



وشدد محافظ مطروح على سرعة الانتهاء من كافة التجهيزات بالتنسيق مع مديرية أمن مطروح ومديرية الشباب والرياضة ومراكز المدن قبل انطلاق البطولة بوقت كافي لاستيعاب إقبال الجماهير لمشاهدة مباريات البطولة.



وأوضح خالد عبد الحميد مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمطروح، أن الساحات ومراكز الشباب المقرر استقبال الجماهير وعرض مبارايات كأس الأمم الأفريقية بها هي: مركز شباب الحمام، وساحة العمدة بمدينة العلمين، ومركز شباب الضبعة، ومركز شباب مطروح ومركز شباب الهلال ومركز كليوباترا الترفيهى، بالإضافة إلى مركزى شباب سيوة والسلام بواحة سيوة.



وأضاف أن محافظ مطروح قرر تشكيل لجنة برئاسة مدير عام الشباب والرياضة بمطروح لمتابعة ومراجعة توافر اشتراطات الأمن والسلامة كأمن الحريق وقواعد الأمن والسلامة ووضع خطط الإخلاء بالمواقع التى تمت الموافقة عليها من مديرية أمن مطروح.