بومبيو يلغي زيارة لسريلانكا بسبب تعارض المواعيد

أعلنت السفارة الأمريكية في سريلانكا اليوم الأربعاء، أنه تقرر إلغاء زيارة مقترحة لوزير الخارجية مايك بومبيو للبلاد.



وقالت السفارة، في بيان، إنه تقرر إلغاء الزيارة بسبب تضارب مواعيد بصورة لم يتسن ترتيبها خلال زيارة بومبيو القادمة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، والتي تتضمن مرافقة الرئيس دونالد ترامب لقمة مجموعة العشرين في اليابان.



إلا أن السفارة ذكرت أن بومبيو يأمل في زيارة سريلانكا لاحقا "لتأكيد الشراكة القوية مع سريلانكا، الذي تنطلق من الالتزام بالديمقراطية والنمو الاقتصادي".



وكان تم تحديد موعد الزيارة وسط مخاوف من اتفاق يتعلق بقوات عسكرية بين الولايات المتحدة وسريلانكا.



وترفض أحزاب المعارضة بقوة الاتفاق، وتؤكد أنه سيلحق الضرر بالبلاد.