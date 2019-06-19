دي ليخت يوجه رسالة صادمة لبرشلونة

وجه الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع نادي أياكس أمستردام، رسالة صادمة إلى برشلونة الإسباني، بشأن الانتقال إلى ملعب الكامب نو في الموسم المقبل.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن الإيطالي مينو رايولا وكيل أعمال ماتياس دي ليخت، أبلغ إدارة برشلونة برفض عرض النادي للانتقال إلى صفوف البارسا.

وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة، حاول التدخل في الصفقة وإقناع دي ليخت بالعدول عن قراره.

وأوضحت أن رد اللاعب على بارتوميو كان صادمًا، حيث قال له "إذا أبلغكم رايولا بأن الإجابة (لا)، فهذا يعني أن هذا القرار يأتي بالاتفاق معي".

وأفادت الصحيفة بأن رفض ماتياس دي ليخت، الانتقال إلى برشلونة، يعني أن اللاعب الهولندي سيوقع مع يوفنتوس أو باريس سان جيرمان أو بايرن ميونخ.