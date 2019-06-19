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الأربعاء 19/يونيو/2019 - 02:53 م

ارتفاع شعبية حزبي الشعب والخضر في النمسا قبل الانتخابات البرلمانية

ارتفاع شعبية حزبي
dostor.org/2677058

أظهرت أحدث استطلاعات الرأي في النمسا ارتفاعا في شعبية ثلاثة أحزاب وتراجع شعبية حزبين، وذلك قبل الانتخابات البرلمانية المرتقبة والمبكرة في البلاد والمقرر لها يوم 29 سبتمبر المقبل.

وقالت مصادر سياسية في فيينا اليوم الأربعاء، أن حزب الشعب جاء في مقدمة الأحزاب بنسبة تصل إلى 38% بينما ارتفعت شعبية حزب الخضر إلى 12% وحزب نويس إلى 8%.

وأجرى الاستطلاع التليفزيون الرسمي النمساوي (أو أر إف) وشملت العينة 1458 شخصا من فئات عمرية ووظيفية مختلفة وقد قال 38 % من العينة أنهم سيصوتون إلى حزب الشعب و21% للحزب الاشتراكي و18 % لحزب الحرية و12 % لحزب الخضر و8% لحزب نويس.

وذكرت المصادر أن حوالي 25 في المئة من المستطلعين لم يرغبوا في الإعلان عن أنفسهم أو عدم اتخاذ قرار.

يذكر أن النمسا تشهد حاليا انطلاق الحملات الانتخابية للأحزاب قبل انتخابات البرلمان فى سبتمبر المقبل وهي انتخابات مبكرة جاء عقب انهيار الائتلاف الحاكم السابق المكون من حزبي الشعب والحرية أثر الكشف عن فضيحة فساد مالي عرفت باسم (قضية ابيزا).

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