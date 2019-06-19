وصول جميع منتخبات المجموعة الثانية إلى الإسكندرية استعدادا للأمم الأفريقية

اكتمل وصول جميع منتخبات المجموعة الثانية إلى مدينة الإسكندرية استعدادا لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.

ووصلت إلى الإسكندرية منتخبات غينيا ونيجيريا وبورندي ومدغشقر التي تلعب ضمن فرق المجموعة الثانية التي تستضيفها عروس البحر.

ويؤدى المنتخب النيجيري تدريباته اليومية على ملعب الأكاديمية البحرية بأبي قير، بينما يخوض منتخب غينيا تدريباته على استاد جامعة الإسكندرية، فيما ؤدي منتخب بوروندي تدريباته بنادي الاتحاد السكندري (فرع سموحة)، ومدغشقر على الملعب الفرعي باستاد برج العرب.

وأدى المنتخب النيجيري مرانه على فترتين صباحية مسائية خصص خلالها الألماني روهر المدير الفني الفترة الصباحية للتدريبات البدنية بمقر إقامة الفريق بينما خصص الفترة المسائية للتدريبات التكتيكية.

ويعقد جيرسون ميلو منسق الاتحاد الأفريقي اجتماعات يومية وبروفات للوقوف على آخر الاستعدادات والترتيبات النهائية باستاد الإسكندرية، بينما يقوم عامر حسين رئيس المجموعة وكذلك المكتب الفني بعقد اجتماعات يومية مع رؤساء اللجان والمتطوعين والاطلاع على تقارير يومية عن عمل كل لجنة للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق منافسات المجموعة الثانية.