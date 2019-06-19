عجمان الإماراتي يعزز صفوفه بصفقة محلية

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي عجمان صفقاته المحلية لتعزيز صفوف البرتقالي خلال الصيف الحالي.



ونجح نادي عجمان في التعاقد مع المهاجم محمد إبراهيم نجم فريق الشارقة لتدعيم الخط الأمامي في الموسم المقبل.



وأنهى الفريق البرتقالي ضم مهاجم الملك الشرقاوي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده الحالي مع بطل دوري الخليج العربي.



ووقع اللاعب صاحب الـ27 عاماً على عقد مع فريق عجمان مدته موسم واحد فقط، ليرتدي قميص البرتقالي هذا الصيف.



يذكر أن عجمان فسخ تعاقده مع المحترف السنغالي مامي تيام بالتراضي بين الطرفين، بعد دفع اللاعب قيمة الشرط الجزائي، لرغبته في العودة للعب في أوروبا.