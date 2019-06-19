كراماريتش مهاجم هوفينهايم الألماني في طريقه للانضمام لميلان الإيطالي

كشفت وسائل إعلام عالمية اليوم الأربعاء أن المهاجم الكرواتي أندريه كراماريتش في طريقه للرحيل عن نادي هوفينهايم الألماني لكرة القدم للانضمام لنظيره إيه سي ميلان الإيطالي.



وقالت قناة "سكاي" التليفيزيونية أن المهاجم الكرواتي28/ عاما/ توصل لاتفاق مع ميلان، الفائز بالدوري الإيطالي 18 مرة، للانضمام لصفوفه، كما أكدت أن النادي الإيطالي سيتواصل مع هوفينهايم خلال الأيام المقبلة لتقديم عرض رسمي لضم كراماريتش الذي يمتد تعاقده مع النادي الألماني إلى عام 2022.



وانضم كراماريتش لصفوف هوفينهايم في 2016 مقابل 11 مليون يورو قادما من ليستر سيتي الإنجليزي ليكون الصفقة الأكبر في تاريخ النادي الألماني.



وسجل كراماريتش مع هوفينهايم 50 هدفا في 113 مباراة خاضها في بطولة الدوري الألماني "بوندسليجا"، منها 17 هدفا في الموسم المنقضي والذي فشل فيه هوفينهايم من التأهل لأي من البطولات القارية في الموسم المقبل.



يشار إلى أن القيمة السوقية للمهاجم الكرواتي في الوقت الحالي تقدر بـ 40 مليون يورو (45 مليون دولار).