مدافع القادسية السعودي يقترب من العودة للدوري الجزائري

اقتراب المدافع الدولي الجزائري مختار يلخيثر نجم فريق القادسية السعودي من الرحيل عن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الصيف.



ودخل مختار بلخيثر مدافع القادسية السعودي في قائمة اهتمامات نادي شباب بلوزداد الجزائري الذي يرغب بقوة في ضمه.



وفتح مسئولو النادي الجزائري باب المفاوضات بشكل قوي مع مدافع الفريق السعودي للحصول على خدماته في الموسم المقبل.



وتأتي مفاوضات النادي الجزائري مع بلخيثر بطلب من المدير الفني عبد القادر عمراني الذي يصر على ضم اللاعب.