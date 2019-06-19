رفع كفاءة المدارس لمواجهة زيادة أعداد الطلاب بأسيوط

أكد محافظ أسيوط أنه تم وضع خطة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ استراتيجية مصر 2030، وذلك بإنشاء ورفع كفاءة المدارس والمنشآت التعليمية المختلفة لتقليل الكثافة بالفصول ومواجهة زيادة أعداد الطلاب بالمدارس.



وأوضح المحافظ- في بيان اليوم الأربعاء- أنه سيتم العمل على تسليم المدارس بالشكل الذي يليق بتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب طبقًا للخطة الموضوعة والمواعيد الزمنية المحددة.



ومن جانبه، قال مدير هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط المهندس مصطفى عبدالفتاح "إنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمدرسة الدكتورة (أميمة الجبالي الإعدادية) بقرية صنبو التابعة لمركز ديروط وتسلمها استلامًا ابتدائيًا تمهيدًا لافتتاحها في أقرب وقت ممكن، وهو ما ينهي مشكلة الفترة المسائية بمدرسة "جلال النجار الإعدادية" بديروط، حيث تحتوي على 9 فصول دراسية، بالإضافة إلى مكتبة ومجالات ومعمل وغرف للمعلمين".



وأشار إلى أنه سيتم تطبيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ مع مراعاة الطلاب ذوي القدرات الخاصة بعمل الممرات الخاصة بهم وكذلك دورات المياه المجهزة لهم.