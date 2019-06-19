العسكري السوداني: سنواصل محاسبة الفاسدين من رموز النظام

قال رئيس المجلس العسكري السوداني، عبدالفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، إن المجلس جاهز تماما للعودة للتفاوض مع قوى الحرية والتغيير، كما أشار البرهان إلى أن المجلس لايرغب في الانفراد بالسلطة، مشيرا إلى أن المجلس سوف يواصل محاسبة الفاسدين من رموز النظام السابق.



يذكر أن المجلس العسكري الانتقالي في السوداني قد أعلن أمس الثلاثاء عن رغبته وموافقته في تشكيل حكومة تكنوقراطية وتكوين حكومة منتخبة من الشعب ومدنية، وهو مطلب المعارضة السوداني منذ بداية الأزمة السودانية ووضع البشير تحت الإقامة الجبرية الأشهر الماضية.



وتم وضع البشير تحت الإقامة الجبرية على خلفية المظاهرات التي عارضت زيادة الأسعار والوضع الاقتصادي السوداني الحرج تحت حكم البشير.