"رائدات من أجل التنمية" دورة تدريبية بشمال سينا

قالت مقررة فرع المجلس بمحافظة شمال سيناء، إحسان داود غالي، إنه تم تنظيم دورة تدريبية تحت عنوان "رائدات من أجل التنمية" لمدة يومين، بمشاركة 100 رائدة ومتطوعة، وتناولت مهام المجلس القومي للمرأة ودوره والرائدات في العمل الميداني.



وأضافت غالي - في تصريح اليوم الأربعاء - أنه تم تقسيم الرائدات المشاركات إلى مجموعتين للتدريب تناولت كل مجموعة مهارات التواصل مع المرأة وكيفية التأثير بالرسائل الموجهة باعتبار الرائدات العامل الرئيسي للتواصل، وحاضر فيهما كل من (الدكتور ماجد سعيد، وسعيد عيسى، وخالد صالح أمين عام جمعية رعاية الطلبة بالعريش) مع شرح مفصل لكل نقطة والنقاش حولها.



وأوضحت أنه تم خلال الدورة التدريبية عرض نماذج محاكاة وتقسيم الرائدات حسب مناطق العمل من خلال ورش عمل للتطبيق على أرض الواقع، وذلك تحت إشراف فريال عبيد عضو المجلس ومسؤول تدريب الشباب وعايدة مصبح عضو العلاقات العامة.



وأشارت إلى أنه تم تنظيم محاضرة بعنوان (الاستحقاقات الدستورية وتعظيم مشاركة المرأة في الحياة السياسية)، وورشة عمل لدمج عضوات المجلس والرائدات، وتخصيص مسؤولة قيادية لكل فريق عمل؛ ليتم التعامل معها بسلاسة في كافة الأعمال المستقبلية والتواصل فيما بينهن، حسب المنطقة والحي والقرية.