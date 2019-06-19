سكن كريم: احتياجات القرى تتعدى 1.22 مليار مليون جنيه

قال محمد هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للأشغال العامة - مدير برنامج "سكن كريم"، إن احتياجات القرى فى البرنامج تتعدى مليار و22 مليون جنيه.



وأضاف فى تصريحات لـ "الدستور"، أن العمل فى البرنامج يتم وفقا للإمكانيات المتاحة، موضحًا أنه سيتم دعم الأسر التى لديها أبناء من ذوى الإعاقة بالأجهزة، أو بتوفير دعم مالي من كرامة إلى جانب التعاون مع عدة وزارات مثل الإسكان، والصحة، والأوقاف، والتنمية المحلية، التخطيط، ووزارة الزراعة.



وأشار الى أن محافظات المرحلة الأولى هى " المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا والأقصر"، وسيتم إضافة 6 محافظات جديدة للمرحلة الثانية وهي "أسوان، الوادى الجديد، مطروح، الدقهلية، والقليوبية والبحيرة" ليصل إجمالي محافظات المرحلة الثانية 11 محافظة.