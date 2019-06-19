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الأربعاء 19/يونيو/2019 - 01:33 م

بعد أن أقرته ولاية بأستراليا.. تعرف على "الموت الرحيم"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إيمان ماهر
dostor.org/2676833

أدخلت السلطات الأسترالية، تطبيق قانون الموت الرحيم للمرضى المصابين بأمراض مستعصية حيز التنفيذ فى ولاية فيكتوريا الأسترالية اليوم الأربعاء، على أن تكون الولاية الوحيدة فى البلاد التى تنفذ هذه الممارسة قانونيا.

الموت الرحيم مصطلح يشير إلى ممارسة إنهاء الحياة على نحو يخفف من الألم والمعاناة.

"القتل الرحيم" كان له معان مختلفة حسب الاستخدام. أول استخدام واضح لمصطلح "القتل الرحيم" يرجع للمؤرخ Suetonius سوطونيوس الذي وصف كيف مات الإمبراطور أوغسطس بسرعة وبدون معاناة في أحضان زوجته ليفيا، مما حقق "الموت الرحيم" الذي كان يرغب فيه.

كان أول استخدام لكلمة "القتل الرحيم" في سياق طبي من قبل فرنسيس بيكون في القرن 17، للإشارة إلى وسيلة موت سهلة، سعيدة وغير مؤلمة، حيث تكون "مسئولية الطبيب لتخفيف المعاناة البدنية" من الجسم. أشار بيكون إلى القتل الرحيم "الخارجي"، حتى يميزه من المفهوم الروحي الذي يعني "التحضير للروح."

ويعتبر الموت الرحيم غير قانونى فى معظم الدول وقد حظرته أستراليا إلى حين أدخلت ولاية فيكتوريا قوانين لإضفاء الشرعية على هذه الممارسة فى العام 2017.

وبعد قرار أستراليا سيكون الموت الرحيم متاحا فقط للمرضى البالغين المصابين بأمراض مستعصية والذين لم يعد أمامهم إلا أقل من ستة أشهر للعيش، أو سنة لمن يعانون حالات مثل مرض العصب الحركى والتصلب المتعدد.

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