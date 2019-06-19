منتخب غينيا يسجل أول حالة استبدال لاعب قبل انطلاق أمم أفريقيا

سجل منتخب غينيا أول حالة استبدال لاعب بسبب تعرضه للإصابة قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا.

وتم استبدال بايساما سانكوه ظهير أيمن منتخب غينيا بسبب تعرضه للإصابة في المباراة الودية التي أقيمت أمام مصر وانتهت بفوز "الفراعنة" بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وحل الحسن بانجورا بديلا للاعب بايساما سانكوه ليكمل قائمة الـ23 لاعبا لغينيا.

ويلعب بايساما في نادي كاين الفرنسي ويبلغ من العمر 27 عاما ومثّل منتخب غينيا في 9 مباريات دولية منذ مباراته الأولى في 2013.

أما الحسن بانجورا فيبلغ من العمر 27 عاما ويلعب في نادي فانكوفر وايتكابس الكندي ويشغل مركز الوسط.

ويلعب منتخب غينيا في المجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية إلى جانب منتخبات نيجيريا ومدغشقر وبوروندي.