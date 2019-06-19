القاهرة : الأربعاء 19 يونيو 2019
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الأربعاء 19/يونيو/2019 - 01:30 م

رسمياً.. ميندي يوقع على عقود انضمامه إلى ريال مدريد

رسمياً.. ميندي يوقع
وكالات
dostor.org/2676825

وقع المدافع الفرنسي فيرلاند ميندى منذ قليل على عقود انضمامه إلى نادى ريال مدريد الإسباني، قادما من نادى ليون الفرنسي، لمدة 6 سنوات، ليبقى مع الفريق الموسم حتى عام 2025، فى حضور فلورنتينو بيريز رئيس النادى.

وكان الظهير الإيسر الفرنسي فيرلاند ميندى قد اجتاز الكشف الطبى فى ريال مدريد صباح اليوم بنجاح، ويستعد لحضور حفل تقديمه للجماهير ووسائل الإعلام فى معقل النادى الملكى "سانتياجو برنابيو" بعد قليل.

وكان ريال مدريد قد تعاقد مع المدافع الفرنسي فيرلاند ميندى، قادما من نادى ليون الفرنسي، فى صفقة كلفت خزينة النادى الملكى 48 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين أخرى مكافأت وحوافز.

ويعد المدافع الفرنسي خامس صفقات المرنجى خلال الميركاتو الصيفى الحالى، بعد النجم البلجيكي إيدن هازارد، والمهاجم الصربى لوكا يوفيتش، والمهاجم البرازيلى رودريجو والمدافع البرازيلى ميليتاو.

وينافس ميندى فى الموسم المقبل على قيادة الجبهة اليسرى لريال مدريد، فى ظل تواجد النجم البرازيلى مارسيلو واللاعب الشاب ريجيلون.

رسمياً.. ميندي يوقع على عقود انضمامه إلى ريال مدريد
رسمياً.. ميندي يوقع على عقود انضمامه إلى ريال مدريد
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