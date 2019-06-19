بمساندة التحالف.. الجيش اليمني يحرر محافظة البيضاء

أطلق الجيش اليمني، عملية عسكرية واسعة لتحرير محافظة البيضاء، من يد جماعة الحوثي.



وصرح مديرعام الإعلام والعلاقات العامة في محافظة البيضاء، عارف العمري، بأن عملية عسكرية واسعة انطلقت اليوم لتحرير المحافظة من الحوثيين.



وتشارك فى عملية التحرير وحدات عسكرية من مختلف الألوية، بمساندة ودعم من طيران التحالف العربي، انطلاقا من محافظة مأرب شرق البلاد، وفقا للعربية.



وفى السياق، تمكنت قوات التحالف الجوية صباح اليوم، من إسقاط وتدمير طائرة مسيرة تحمل متفجرات بإتجاه المملكة.



وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي أن الطائرة بدون طيار تم رصد إطلاقها من قبل الميليشيا الحوثية من محافظة الحديدة، وتم اعتراضها فوق الأجواء بمحافظة حجة قبل دخولها المجال الجوي للمملكة.