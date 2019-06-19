مدرب منتخب قطر: جاهزون للفوز على كولومبيا

أكَّد حسن الهيدوس، قائد منتخب قطر، أنَّ مواجهة منتخب كولومبيا تُعدُّ مهمة جدًا بالنسبة للمنتخبين من أجل تحديد المصير بالمجموعة.

ويلتقي منتخب قطر مع كولومبيا مساء اليوم، في ثاني مواجهاته بالمجموعة الثانية بدور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا، علمًا بأنه تعادل في مباراته الأولى مع باراجواي (2-2)، فيما فازت كولومبيا على الأرجنتين (2-0).

وقال الهيدوس: "هذه المواجهة صعبة وقوية جدًا؛ فكولومبيا تعدُّ من أفضل منتخبات بالبطولة، ومرشحه للذهاب بعيدًا فيها، وفازت في اللقاء الأول، لكنَّنا سنعمل على تحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء".

وعن اللعب أمام حارس مميز مثل أوسبينا لاعب آرسنال، قال: "نفكر في منتخب كولومبيا كمجموعة، وليس كلاعبين. هم مجموعة جيدة ونحن كذلك، وما يهمنا أن نكون في حالتنا ونقلل الأخطاء من أجل تحقيق الفوز في اللقاء".

وتابع: "تعودنا على أجواء البطولة، وفارق التوقيت بين الدوحة والبرازيل، ولا يوجد أي شيء يبعدنا عن التمثيل القوي في هذه البطولة ونحن جاهزون، ونحتاج فقط للتوفيق".

