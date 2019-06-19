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الأربعاء 19/يونيو/2019 - 01:29 م

الوزراء ينفي رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق إلى 17 جنيهًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد إبراهيم
dostor.org/2676819

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، عقب افتتاح محطات "هارون، ألف مسكن، ونادي الشمس" إلى 17 جنيهًا.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه بالتواصل مع وزارة النقل، نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُوضحًة أنه لا صحة لما تردد حول رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق لـ 17 جنيهًا، وأن أسعار التذاكر الحالية للمترو بخطيه الأول والثاني كما هي تمامًا دون أي زيادات عليها وبحد أقصى 7 جنيهات، وأنه تم فقط تحريك سعر التذاكر لمستخدمي الخط الثالث بالكامل ولراكبي الخطين الأول والثاني المستخدمين للخط الثالث بحد أقصى 10 جنيهات فقط، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب مرتادي هذا المرفق الحيوي.

وأكدت الوزارة على مراعاة البعد الاجتماعي في هذا التحريك؛ حيث لم يتم المساس بأسعار اشتراكات الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، بحيث أن أسعار اشتراكات ذوي الاحتياجات الخاصة تصل نسبة التخفيض بها إلى 98 %، وأن أسعار اشتراكات الطلبة تصل نسبة التخفيض بها إلى 97%، وأسعار اشتراكات كبار السن تصل نسبة التخفيض بها إلى 90 %، على أن تكون بعدد 180 رحلة خلال أو لمدة ثلاثة أشهر، أيهما أقرب.

وأوضحت الوزارة، أن افتتاح المحطات الجديدة "هارون، ألف مسكن، ونادي الشمس"، يأتي في إطار جهود الدولة لدعم ملف كأس الأمم الأفريقية، وتحسين مستوى المواصلات في القاهرة الكبرى وتقليل الزحام، مُشيرةً إلى أن هذه المحطات ستسهم في نقل نحو 170 ألف راكب يوميًا، وذلك من مناطق مصر الجديدة وألف مسكن وجسر السويس، إلى عدد من الاستادات التي تقام عليها مباريات كأس أمم أفريقيا، مثل "استاد القاهرة الدولي" في مدينة نصر، والذي يقع على مسافة 500 متر من محطة الاستاد بالخط الثالث للمترو، فضلًا عن تسهيل انتقال الجماهير إلى استادي 30 يونيو والسلام.

وأشارت الوزارة إلى أن أهم ما يميز الخط الثالث للمترو أن كافة محطاته وقطاراته مكيفة الهواء وخالية من التلوث ويتوافر بها سلالم متحركة ومصاعد كهربائية لكبار السن وشاشات عرض الكترونية لمواعيد قدوم القطارات وأن خدمة المترو تتميز بالسرعة (المسافة من محطة العتبة إلى محطة الأهرام تستغرق الرحلة 17 دقيقة وحتى محطة نادي الشمس ستستغرق الرحلة 25 دقيقة)، حيث سيتضاعف هذا الوقت في حالة ركوب وسيلة نقل أخرى سطحية في الأوقات العادية، كما أنه بمقارنة تعريفة المترو بوسائل النقل الأخرى لنفس المسافة بين محطتي العتبة - نادي الشمس ستظل تذكرة مترو الأنفاق هي الأرخص.

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