"كازابلانكا"يتخطي الـ 50 مليون.. الإيرادات الكاملة لـ 5 أفلام

واصل فيلم "كازابلانكا" اعتلاء عرش الإيرادات فى سباق موسم عيد الفطر، حيث حقق الفيلم فى أول منذ عرضه 50،040،511.



"كازابلانكا" يشارك فيه عدد كبير من النجوم، على رأسهم: أمير كرارة، غادة عادل، إياد نصار، عمرو عبدالجليل، لبلبة، محمود البزاوي، وأحمد داش، ومن تأليف هشام هلال، وإنتاج وليد منصور وشركة سينرجى، وإخراج بيتر ميمى، وتأليف هشام هلال.



وجاء في المركز الثاني فيلم "الممر"، حيث حقق إجمالي إيرادات 34،363،418، وهو العمل الذي قام بتأليفه وإخراجه شريف عرفة، وشارك فى كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغانى الشاعر أمير طعيمة، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.



وهو بطولة أحمد عز، إياد نصار، أحمد صلاح حسني، أحمد رزق، محمد فراج، محمد جمعة، محمد الشرنوبي، أسماء أبواليزيد، أمير صلاح الدين، محمود حافظ، إلى جانب ظهور عدد من ضيوف الشرف، منهم: هند صبري وشريف منير، وإنتاج هشام عبدالخالق.



واحتفظ فيلم الفنان رامز جلال "سبع البرمبة" بالمركز الثالث ووصلت إيراداته إلى 20،398،422

وهو قصة وسيناريو وحوار لؤي السيد، إخراج محمود كريم، بطولة رامز جلال وبيومي فؤاد وجميلة عوض ونور قدري ومها أبوعوف ومحمد عبدالرحمن ومحمد ثروت، ومجموعة من النجوم الشباب.



أما فيلم "حملة فرعون"، الذي يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد، ويشارك فيه عدد من النجوم العالميين، فقد احتل المركز الرابع وبلغت إيراداته 13،235،341، وهو العمل الذي يشارك فى بطولته محمود عبدالمغني، روبي، محمد لطفي، رامز أمير، والإيطالية مايا، والنجم العالمي مايك تايسون، وثور بجورنسون صاحب شخصية "الجبل" في مسلسل Game of Thrones، وهو من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج رءوف عبدالعزيز، وإنتاج محمد السبكى.



وجاء في المركز الخامس والأخير فيلم "محمد حسين"، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد سعد، ليحقق إجمالى إيرادات 3،465،640، والفيلم من إخراج محمد علي، وهو من بطولة سمير صبري، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ومي سليم، وفريال يوسف، ودينا محسن "ويزو"، وحمدي الوزير، وآخرين.