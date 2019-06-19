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الأربعاء 19/يونيو/2019 - 01:28 م

عون: تربطنا علاقات وطيدة بالسعودية.. ولابد من عودة التوافق العربي

ميشال عون،
ميشال عون،
dostor.org/2676816

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، وجود علاقات أخوية وطيدة تربط بين لبنان والمملكة العربية السعودية وتعود إلى عقود من الزمن، مبديا استعداد بلاده للتعاون مع السعودية في كافة المجالات، خاصة في ظل الخطوات الجديدة التي تتخذها قيادة المملكة في سبيل النجاح والتطور.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني، ظهر اليوم الأربعاء، وفد مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية برئاسة عضو المجلس صالح بن منيع الخليوي، بحضور رئيس لجنة الصداقة البرلمانية مع السعودية رئيس الوزراء اللبناني السابق والنائب الحالي تمام سلام.

وأشاد عون بالمبادرات السعودية المتواصلة، مؤكدا ترحيب بلاده بالزعماء العرب الذين يرغبون في زيارتها، خاصة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، لافتا إلى أن لبنان يعيش استقرارا أمنيا سيمكنه من استقبال "الأشقاء العرب" خلال موسم الصيف ومنهم السعوديون، خاصة بعد قرار المملكة رفع الحظر عن مجيىء رعاياها إلى لبنان.

وشدد الرئيس اللبناني على أهمية عودة السلام والتوافق بين الدول العربية كافة، لما فيه مصلحة الجميع، وأن يعم السلام على أسس متينة ومن مبدأ احترام المصالح الحيوية لكل بلد، مشيرا إلى أن الاختلاف في السياسة أمر طبيعي ولكن لا يجب أن يخرج عن المبادىء الميثاقية للسياسة العامة لجامعة الدول العربية.

من جانبه، أكد رئيس الوفد السعودي صالح بن منيع الخليوي أن المملكة العربية السعودية ولبنان تربطهما علاقات تاريخية، مشددا على أهمية استمرارها، والدعم الذي تقدمه المملكة للبنان في سبيل استقراره، مؤكدا ارتياح المواطنين السعوديين للمجيء إلى لبنان، خصوصا في فصل الصيف.

واستعرض رئيس الوفد السعودي مخططات بلاده في شأن رؤية 2030 المستقبلية للنهوض والتنمية، وترحيبها بأي دور يمكن أن يضطلع به لبنان في هذه الرؤية، ومثنيا على الدور الذي يقوم به الرئيس اللبناني وحرصه على التضامن والتوافق العربي.

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