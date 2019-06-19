شيي أوجو لاعب ليفربول ينضم إلى رينجرز الاسكتلندي

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي انتقال جناحه شيي أوجو إلى رينجرز الاسكتلندي على سبيل الإعارة.



وأوضح ليفربول - على موقعه الرسمي اليوم الأربعاء - أنه من المنتظر أن ينضم اللاعب الشاب لفريقه الجديد بعد حصوله على الرخصة الدولية.



وسيقضي اللاعب شيي أوجو "21 عاما" موسمه القادم تحت قيادة قائد ليفربول السابق ستيفن جيرارد، والذي يتولى منصب المدير الفني لرينجرز.



يشار إلى أن أوجو كان قد قضى موسم 2018-2019 في صفوف فريق ريمس الفرنسي على سبيل الإعارة، كما أُعير من قبل لأندية ويجان وولفرهامبتون وفولام في إنجلترا.