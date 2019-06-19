محامي رئيس اليويفا السابق: احتجاز بلاتيني كان من أجل الاستماع لأقواله كشاهد

شدد وليام دون محامي الفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السابق، أن احتجاز بلاتيني ليس عملية اعتقال بأي شكل، لكنه جاء من أجل الاستماع إلى أقواله كشاهد، في السياق الذي كان يرغب فيه المحققون فيما يتعلق بالقضية المتعلقة بملف كأس العالم 2022، حسبما قال بيان أصدره مكتب رئيس اليويفا السابق.



وكانت السلطات الفرنسية، قد أطلقت - في وقت سابق اليوم - سراح ميشيل بلاتينى بعدما ألقت القبض عليه، صباح الثلاثاء، في إطار التحقيقات بملفات الفساد المتعلقة بتنظيم مونديال 2022.



جاء ذلك بعدما نفى ميشيل بلاتينى الرئيس السابق للاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، الثلاثاء، الاتهامات الموجهة إليه بقضايا فساد تتعلق بتنظيم مونديال 2022.