إلغاء ودية جنوب أفريقيا وأنجولا قبل ساعات من انطلاقها

ألغيت مباراة منتخبي جنوب أفريقيا وأنجولا الودية التي كانت من المفترض أن تقام مساء اليوم الأربعاء بمصر استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.



وكتب الحساب الرسمي لمنتخب جنوب أفريقيا على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم: "لقد ألغت أنجولا المباراة الودية التي كان من المفترض إقامتها اليوم بدعوى قلة التدريب".



وأضاف الحساب الرسمي لمنتخب جنوب أفريقيا: "قال أفراد الجهاز الفني لمنتخب أنجولا إن اللاعبين لم يتدربوا منذ وصولهم إلى مصر قبل يومين".



ويتواجد منتخب جنوب إفريقيا في المجموعة الرابعة مع منتخبات المغرب وكوت ديفوار وناميبيا، بينما يلعب المنتخب الأنجولي مع تونس ومالي وموريتانيا في المجموعة الخامسة.