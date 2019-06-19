القاهرة : الأربعاء 19 يونيو 2019
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الأربعاء 19/يونيو/2019 - 12:20 م

"تضاعف التبادل التجاري".. 5 رسائل للرئيس عبدالفتاح السيسي من رومانيا

السيسي
السيسي
سمر عبدالله
dostor.org/2676630

انتهى منذ قليل، المؤتمر الصحفى بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الرومانى كلاوس يوهانيس فى بوخارست، واستقبل الرئيس الرومانى كلاوس يوهانيس، الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى العاصمة الرومانية بوخارست فى بداية زيارته إلى رومانيا، وتم عزف النشيد الوطنى للبلدين.

وفي السطور التالية، ترصد "الدستور" أبرز رسائل السيسي.

"تضاعف رحلات الطيران"
أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن وصول حجم التبادل التجارى بين مصر ورمانيا إلى مليار دولار فى العام 2018، مشيرا إلى تضاعف رحلات الطيران العارض لمدينتى شرم الشيخ والغردقة.

"تعزيز التعاون المشترك"
قال الرئيس السيسى فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الرومانى كلاوس يوهانيس فى بوخارست، إن اللقاء مع الرئيس الرومانى مثل فرصة مهمة لتبادل الرؤى إزاء تطورات المنطقة، مع التأكيد على أهمية العمل على تعزيز الشراكة ودفع العلاقات بين البلدين.

"حقوق الشعب الفلسطيني"
قال الرئيس السيسى:"استعرضت الرؤية المصرية إزاء سبل التسوية السلمية للأزمات الجارية فى المنطقة العربية، وأكدت على أنه لا سبيل لاستدامة الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط دون تسوية الصراع الفلسطينى الإسرائيلى تسوية عادلة وشاملة تضمن للشعب الفلسطينى حقوقه المشروعة فى إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 67".

"كرم الضيافة وحسن الاستقبال"
أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى عن شكره للرئيس الروماني علي حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، قائلا إن لقاءاته السابقة مع الرئيس الروماني ساهمت في تعزيز العلاقات، مشيرا إلى أن مباحثاتهما كانت مثمرة وبناءة، وناقشا التعاون في المحالات الاقتصادية والسياحية.

"قوة الروابط التاريخية بين البلدين"
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على عمق وقوة العلاقات التاريخية التى تربط مصر ورومانيا فى ظل أسس متينة من الاحترام المتبادل، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت زخما كبيرا فى ظل التواصل المستمر بين البلدين وكان آخرها القمة العربية الأوروبية.

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