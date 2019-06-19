محمد هاشم: اختيار القرى الأكثر فقرا لـ "سكن كريم"

قال محمد هاشم مستشار وزيرة التضامن الإجتماعى للأشغال العامة، إن هناك معايير ومؤشرات تم أخذها في الاعتبار أثناء إجراء البحوث الميدانية والإحصائيات على المواطنين المستهدفين فى مبادرة "سكن كريم" كالدخل، والإنفاق، وعدد أفراد الأسرة، والحالة الاقتصادية والاجتماعية والوظيفية والتعليمية وحالة السكن، ومن ينخفض دخله عن حد معين، مؤكدا أن الإحصائيات أظهرت أن محافظات الصعيد في مقدمة المحافظات الأكثر فقرًا، وفي مقدمتها أسيوط وسوهاج، خاصة أن هذه المناطق فقيرة جدًا.



وأكد هاشم فى تصريحات لـ "الدستور"، أنه تم اختيار القرى الأكثر فقرا وهى قرية " أولاد صبور" بمركز المطرية فى الدقهلية، وقرية الإحراز بمركز شبين القناطر فى القليوبية، و8 قرى بالبحيرة بمراكز غرب النوبارية ووادي النطرون وأبو المطامير، و3 قرى بالمنيا بمراكز "العدوة، مطاى، ومركز المنيا"، و7 قرى فى محافظة قنا بمراكز "أبو طشت، ودشنا وفرشوط" و18 فى أسيوط بمراكز أبنوب ومركز الفتح وأبوتيج ومنفلوط وديروط، 16 قرية فى سوهاج بمراكز أخميم وطما والبلينا وطهطا، و3 قرى فى الأقصر بمراكز اسنا والقرنة، و7 قرى فى الوادى الجديد بمراكز الداخلة وباريس، و6 قرى فى أسوان، و5 قرى في مطروح.