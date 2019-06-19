الوادي الجديد تطلق قوافل بيطرية لـ3 قرى.. الأحد

قال عميد كلية الطب البيطري بجامعة الوادي الجديد الدكتور سطوحي أحمد سطوحي، إن الجامعة ستطلق قوافل بيطرية بقرى الشركة 8 و17 و55 شمال مدينة الخارجة، الأحد المقبل، تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور عبد العزيز طنطاوي.



وقال سطوحي - في تصريح اليوم الأربعاء- إن القوافل ستستمر على مدار ثلاثة أيام من 23 يونيو حتى 25 يونيو الجاري، لافتا إلى أن هذه القوافل يشارك بها 21 طالبا من الكلية سيقوموا من خلالها تقديم الخدمة المجانية لصغار المربين، بالإضافة إلى إنها فرصة كبيرة لتدريب الطلاب ميدانيا.



وأوضح أن الجامعة وفرت كافة الدعم اللازم لضمان نجاح هذا القوافل، مشيرا إلى أن الجامعة تنظم معسكرات طلابية تضم جميع الكليات بقرى الشركة شمال مدينة الخارجة ضمن خطة الجامعة لتطوير العشوائيات وتعزيز الدور الخدمي والمجتمعي.