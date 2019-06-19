"إعداد القادة" دورة تدريبية لطلاب جامعة أسيوط

أعلن الدكتور شحاتة غريب شلقامي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، انطلاق برنامج صيفي متكامل للأنشطة الطلابية خلال فترة الإجازة الصيفية، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب واتحاد طلاب الجامعة.



وكشف نائب رئيس جامعة أسيوط عن بدء تنظيم فعاليات دورة إعداد القادة لطلاب الجامعة من مختلف الكليات والتخصصات، والتي تأتي بتوجيهات مباشرة من وزارة التعليم العالى ضمن استراتيجياتها الداعمة للأنشطة الطلابية بشكل عام وإعداد القادة بشكل خاصة لما تمثله من دور حيوى فى تحقيق تنمية فكرية وثقافية للشاب الجامعي.



وأضاف أن الدورة تستهدف إعداد وتأهيل الكوادر من القيادات الشبابية وإتاحة الفرص فى مجالات المشاركة الحقيقية والبناء المجتمعي من خلال تقديم البرامج والأنشطة التنموية والتثقيفية المواكبة لتطورات العصر.



وأوضح الدكتور أحمد شريت مدير الإدارة العامة للاتحادات الطلابية بالجامعة، أن برنامج إعداد القادة تمتد فاعلياته خلال الفترة من 23 حتى 26 من الشهر الجارى.



وقال عز الدين المنصوري مدير رعاية الشباب، إن الدورة تتضمن العديد من الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية، هذا إلى جانب إقامة كاملة بالمدينة الجامعية للطلاب المشاركين فى الدورة على أن يحصلوا فى ختام الدورة على شهادة معتمدة من الجامعة بما يؤهلهم أيضًا للاشتراك فى الرحلات والمعسكرات الصيفية المختلفة.



وأشار إلى أنه على الطلاب سرعة التوجه للتسجيل بإدارة الاتحادات الطلابية والمتواجدة أمام وحدة مرور الجامعة وذلك باشتراك مجاني.