القاهرة : الأربعاء 19 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
02:39 م

جابر نصار: لا بد أن تكون مصر جزءًا من مبادرة Mission talent العالمية
01:35 م

براتب 2000 جنيه.. 200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
11:46 ص

السيسي ونظيره البيلاروسي يوقعان اتفاقيات تعاون مشترك
11:25 ص

صحيفة سعودية: "الحمدين" اعتاد تشويه الحقائق والتدخل في شئون الدول العربية
08:23 م

مصدر حكومى: طرح الاكتتاب فى الوقف الخيرى للتعليم مطلع يوليو المقبل
09:29 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الديناميكا" المتداول
10:55 م

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان
07:28 م

طريقك إلى الجنة.. تقرير غربى: مصر أفضل الوجهات السياحية بسبب حضارتها وثقافتها
03:33 م

الحداد لـ "الدستور".. أى بادرة سياسية لن تفلح بليبيا في الوقت الحاضر
10:29 ص

الفلاحين: أزمة الليمون مفتعلة.. وسعره سينخفض لـ 10 جنيهات
09:06 ص

القصة الكاملة لقتل عامل لزوجته بدافع الشرف في الإسكندرية
08:34 م

المجلس العسكري بالسودان يؤجل إعلان نتائج تحقيق فض الاعتصام
مصر
الأربعاء 19/يونيو/2019 - 12:13 م

تسليم 140 قطعة أرض إسكان اجتماعي بـ 6 أكتوبر

تسليم 140 قطعة أرض
علا العلاف
dostor.org/2676617

أعلن المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، عن تسليم 140 قطعة أرض إسكان اجتماعي بمنطقة شمال طريق الواحات جنوب الاحياء السكنية بمسلسل " 1" المخصصة بالقرعة العلنية الموافق 10 أغسطس 2016.

وقال رئيس جهاز تنمية مدنية 6 أكتوبر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن سيتم تسليم 20 قطعة أرض اسكان اجتماعي يوم الاحد الموافق 18 اغسطس المقبل وتبدء برقم 161 حتي رقم القطعة 180، وسيتم تسليم رقم القطعة من 181 حتي 200 يوم الاثنين الموافق 19 اغسطس 2019، وتسليم رقم القطعة من 201 حتي 220 يوم الثلاثاء الموافق 20 اغسطس المقبل.

وأوضح الشربيني، انه سيتم تسليم القطعة رقم 221 حتي رقم 240 يوم الاثنين الموافق الاربعاء، وتسليم رقم القطعة 241حتي 260 يوم الاحد الموافق 25 اغسطس المقبل، وتسليم القطعة رقم 261حتي رقم 280 يوم الاثنين الموافق 26 اغسطس المقبل بالاضافة الى تسليم 20 قطعة اسكان اجتماعي من القطعة رقم 281 حتي رقم 300 يوم الثلاء الموافق 27 اغسطس المقبل

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 22 ساعة

جابر نصار: لا بد أن تكون مصر جزءًا من مبادرة Mission talent العالمية

منذ حوالي 23 ساعة

براتب 2000 جنيه.. 200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"

منذ يوم

السيسي ونظيره البيلاروسي يوقعان اتفاقيات تعاون مشترك

منذ يومين

مصدر حكومى: طرح الاكتتاب فى الوقف الخيرى للتعليم مطلع يوليو المقبل

منذ يومين

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الديناميكا" المتداول

منذ 3 أيام

الفلاحين: أزمة الليمون مفتعلة.. وسعره سينخفض لـ 10 جنيهات

الآن

الاستعلامات: زيارة السيسي لرومانيا تتويج لقرن من التعاون بين البلدين

تفاصيل شكاوى عمرو دياب لـ"الأعلى للإعلام"

ضبط 7 متهمين بنشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة

البورصة تتفاعل مع الصعود الأمريكى وتستهل التعاملات بارتفاع جماعى

ads
ads
الأكثر قراءة

"تخلى عن الدولة في أصعب أوقاتها".. عمرو دياب مطرب يعمل لمصلحته

الخميس.. طرح التذاكر الخاصة بالأدوار التالية من كأس الأمم الأفريقية

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على معظم الأنحاء.. والقاهرة 39

فى اتصال هاتفى.. 4 نصائح من شيخ الأزهر لمحمد صلاح

ألبومات الصور

أطباء مستشفى مطروح ينجحون في إنقاذ حياة رضيع أصيب بكسر في الجمجمة

قبل افتتاحه رسميا.. نائب شبرا الخيمة يتفقد مستشفى الناس للأطفال

البابا تواضروس يستقبل بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس

بالصور.. العثور على مشيمة ومخلفات ولادة بصندوق قمامة في الأقصر

رياضة

أجيري: منتخب مصر هدفه الفوز بلقب أمم أفريقيا للمرة الثامنة

مدرب زيمبابوي ينتظر تعافي بيليات قبل مواجهة في افتتاح أمم افريقيا

حارس منتخب لبنان يعلن اعتزاله كرة القدم الشاطئية

نجم الساعة

تحدى البلاك ستارز.. كيف يخوض غانا مباريات «أمم إفريقيا»؟

الأكثر قراءة

"تخلى عن الدولة في أصعب أوقاتها".. عمرو دياب مطرب يعمل لمصلحته

الخميس.. طرح التذاكر الخاصة بالأدوار التالية من كأس الأمم الأفريقية

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على معظم الأنحاء.. والقاهرة 39

فى اتصال هاتفى.. 4 نصائح من شيخ الأزهر لمحمد صلاح

الرئيس نيوز

الوفد: هيومن رايتس اتخذت من وفاة مرسي ذريعة لمهاجمة مصر

خطة النواب تعتمد تقرير موازنة العام المالي الجديد للمناقشة بجلسة السبت

مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تعلن نتائج التحقيق حول «مقتل خاشقجي»

الفريق أول محمد زكى يعود إلى القاهرة بعد زيارته لفرنسا

جمهورية الضحك الأولى (1): 7 آلاف سنة حضارة و"نُكت".. كيف يداوي المصريون جروحهم بالسخرية؟

كشكول

3 وصايا من شيخ الأزهر لـ"محمد صلاح"

أهم الأسئلة المتوقعة في امتحان الفيزياء للثانوية العامة (2)

ضبط 7 أشخاص متهمين بنشر امتحانات الثانوية العامة على مواقع التواصل

النيل الأهلية تناقش التصنيف الأكاديمي بالمؤتمر الدولي الرابع لمعامل التأثير العربي

جامعة بدر تفتح باب التسجيل للالتحاق بقسمي اللغة التركية والروسية

الأمصار

رئيس وزراء بيلاروسيا يشيد بخطوات اصلاح الاقتصاد المصري

نادال يستعد لمنافسات بطولة ويمبلدون للتنس

الدفاع الأمريكية: واشنطن تدرس فرض عقوبات مالية على شركات تركية

الاتحاد الأوروبي: ننتظر صدور التقارير الرسمية بشأن التزام إيران بالاتفاق النووي

صلاح يرفض عرضين من ريال مدريد ويوفنتوس

مرايا الابداع

أصوات جانبية

الشاعر: أبوالقاسم الشابى

ads
منوعات

الكشف عن طائرة كهربائية صديقة للبيئة

هل تكره غسل الأواني؟ إليك حركة الإناء الواحد

لا تطعم البط خبزا لهذا السبب

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ "التوك توك ببلاش" لكبار السن بلجان زينهم للاستفتاء على الدستور

د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

المزيد
الصحة

أطباء: تدخين الحامل البانجو يؤثر على مخ الجنين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎