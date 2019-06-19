تسليم 140 قطعة أرض إسكان اجتماعي بـ 6 أكتوبر

أعلن المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، عن تسليم 140 قطعة أرض إسكان اجتماعي بمنطقة شمال طريق الواحات جنوب الاحياء السكنية بمسلسل " 1" المخصصة بالقرعة العلنية الموافق 10 أغسطس 2016.



وقال رئيس جهاز تنمية مدنية 6 أكتوبر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن سيتم تسليم 20 قطعة أرض اسكان اجتماعي يوم الاحد الموافق 18 اغسطس المقبل وتبدء برقم 161 حتي رقم القطعة 180، وسيتم تسليم رقم القطعة من 181 حتي 200 يوم الاثنين الموافق 19 اغسطس 2019، وتسليم رقم القطعة من 201 حتي 220 يوم الثلاثاء الموافق 20 اغسطس المقبل.



وأوضح الشربيني، انه سيتم تسليم القطعة رقم 221 حتي رقم 240 يوم الاثنين الموافق الاربعاء، وتسليم رقم القطعة 241حتي 260 يوم الاحد الموافق 25 اغسطس المقبل، وتسليم القطعة رقم 261حتي رقم 280 يوم الاثنين الموافق 26 اغسطس المقبل بالاضافة الى تسليم 20 قطعة اسكان اجتماعي من القطعة رقم 281 حتي رقم 300 يوم الثلاء الموافق 27 اغسطس المقبل