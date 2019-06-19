ترامب يبدأ أولى حملاته الانتخابية بـ"الأرض المحروقة"

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أولى خطوات حملته الانتخابية استعدادًا للترشح لولاية رئاسية ثانية، من ولاية فلوريدا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.



وقالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن ترامب لم يتغير، وقدم أعظم عرض سياسي له، وكالعادة انتقد هيلاري كيلنتون وأثار الخوف من المهاجرين وهاجم وسائل الإعلام بسبب "الأخبار المزيفة"، وكأن الخطاب جزء من حملته التي أطلقها قبل انتخابات 2016.



وتابعت أن ترامب أظهر سجل كبير من الوعود التي تتحدى الديموجرافيا السياسية حتى يكسب قاعدة كبيرة تمكنه من الفوز في الانتخابات مرة أخرى.



وأضافت أن ترامب أخفق في العديد من الملفات التي قد تجعله يكتفي بولاية واحدة، ولكنه يحاول التغطية على هذه الإخفاقات، فهو يعد أكثر الرؤساء الأمريكان اضطرابًا وإثارة للجدل عبر التاريخ.



وأشارت إلى أن ترامب بدأ الحملة بنبرة هادئة للغاية، ولكن سرعان ما تلاشت وحلت محلها النبرة الهجومية، حيث يعتقد أن نهج الأرض المحروقة التي أهلته للفوز المرة الماضية ستقوده لولاية ثانية، واستغل تقرير المحقق الفيدرالي روبرت مولر الذي برأه من التواطئ مع روسيا في الانتخابات الماضية.



وأوضحت أن ترامب تجاهل بعض القضايا الدولية الحساسة مثل نقل السفارة الأمريكية للقدس، وشدد على الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني والذي وصفه بالكارثي، على الرغم من التوترات الكبيرة التي يخشى البعض من تحولها لحرب مع إيران.



وأكدت الشبكة أن ترامب خسر في كافة استطلاعات الرأي أمام نائب الرئيس السابق جو بايدن، والذي يعد الآن نجم الديمقراطيين.