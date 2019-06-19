للمرأة العملية.. إليكِ أحدث مجموعة أزياء لـ"فيكتوريا بيكام" (صور)

أطلقت مصممة الأزياء العالمية، فيكتوريا بيكام، مجموعتها الجديدة من الملابس العصرية التى تناسب السيدة العاملة، حيث اهتمت المصممة بأن تظهر المرأة فى عملها بأحسن صورة، وهى صورتها الأنيقة.



وتنوعت التصاميم التى في المجموعة الجديدة، من حيث تعدد الألوان وامتراجها، وتعدد قطع الملابس، بداية من البدل والبناطيل العصرية، ذات الأرجل الواسعة، والمعاطف الطويلة، والفساتين الملونة والمنقوشة بقماش سميك وقوى يناسب مهام العمل.



أما بالنسبة للفساتين، فاختارت فيكتوريا نوع القماش من الساتيني وفصلته بكسرات رفيعة، كما طغت الكروهات علي أحدث صيحات فيكتوريا بيكام، إذ نجد فستان أنيق مُفصل بالمربعات مع "جيب" مكسرة مزينة بالأزرار الجانبية.



ونستعرض في الصور التالية أحدث مجموعة لمصممة الأزياء فيكتوريا بيكام:

