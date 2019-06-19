محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي ترفض استئناف "أديداس" حول"الشرائط الثلاثة"

رفضت محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، استئناف شركة "أديداس" الألمانية العملاقة للملابس الرياضية، فيما يتعلق بنزاع العلامة التجارية المستمر منذ فترة طويلة حول شعارها للشرائط الثلاثة، قائلة إن نسخة معينة للشرائط غير مؤهلة للحماية القانونية.



ففي عام 2014، سجل مكتب الملكية الفكرية التابع للاتحاد الأوروبي علامة تجارية لشركة "أديداس" تتكون من ثلاثة شرائط سوداء متوازية على خلفية بيضاء.



لكن تم إلغاء العلامة التجارية في عام 2016، بعد أن قالت شركة "شوي براندينج يوروب" وهي إحدى الشركات البلجيكية المنافسة أن الشعار ليس مميزا بما يكفي.



ورفعت شركة "أديداس" دعوى قضائية ضد القرار في عام 2016.



ورفضت المحكمة العامة التابعة للاتحاد الأوروبي الشكوى اليوم الأربعاء، حيث اتفقت مع تقييم مكتب الملكية الفكرية بأن الشعار يفتقر إلى أي سمة مميزة.



وكتبت المحكمة في بيان "العلامة ليست علامة نمطية، مكونة من سلسلة من العناصر المتكررة بانتظام، لكن علامة رمزية عادية".



ورفضت أيضا حجة شركة "أديداس" بأن الشعار اكتسب سمة مميزة من خلال استخدامه في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن الشركة قدمت فقط أدلة ذات صلة بخمس من الدول الأعضاء الـ28.



وتوصل قضاة المحكمة التي تتخذ من لوكسمبرج مقرا لها إلى أن الكثير من الأمثلة التي قدمتها شركة "أديداس" لا يمكن قبولها نظرا لانها استخدمت مخطط ألوان مختلف.