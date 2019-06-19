الزايد: الانتهاء من المرحلة الأولي لتطبيق "الباركود " علي الجملة

قال المحاسب أحمد الزايد، رئيس قطاع مناطق وعضو مجلس ادارة الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة انتهت من المرحلة الأولي لتطبيق نظام " الباركود " علي فروع تجارة الجملة في المحافظات، والتي شملت محافظات القاهرة والجيزة وبني سويف.



وأوضح الزايد ن في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه سيتم الانتهاء من تعميم تطبيق "الباركود " في المرحلة الثانية علي باقي المحافظات الوجه القبلي بنهاية العام الجاري.



وقال الزايد، أن الشركة وفرت الاجهزة " الباركود " في للفروع وقامت بتدريب الموظفين علي ادخال البيانات علي اعلي مستوي في الشركة القابضة للصناعات الغذائية وتم تجهيز مخازن تجارة الجملة بمدها باجهزة الكومبيوتر وتوفير اساليب التهوية الجيدة لها والعمل علي انشاء قاعدة بيانات.



وتابع أن تطبيق " الباركود " سيرصد حجم الكميات المتوفرة من السلع والارصدة المتاحة ويمنع التلاعب ويرصد حجم المبيعات للفروع.